В Перми выделят 20,8 млн рублей на ремонт дома, где обрушились перекрытия

Администрация города Перми выделит 20,8 млн рублей из резервного фонда для обслуживания и ремонта дома, в котором в конце января произошло обрушение перекрытий.

На данный момент ведутся работы по армированию пола и устройство стяжки пола технического этажа, ведутся работы по усилению колонн и монтажу металлических балок, начаты работы по устройству кровли, пишет ТАСС со ссылкой на департамент ЖКХ администрации Перми.

Напомним, 27 января в Перми обрушилось перекрытие между крышей и техническим этажом в жилом доме на улице Революции. Пострадавших нет.