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В Перми выделят 20,8 млн рублей на ремонт дома, где обрушились перекрытия

17:18, 01.04.2019
В Перми выделят 20,8 млн рублей на ремонт дома, где обрушились перекрытия
Фото: 59.mchs.gov.ru

Администрация города Перми выделит 20,8 млн рублей из резервного фонда для обслуживания и ремонта дома, в котором в конце января произошло обрушение перекрытий.

На данный момент ведутся работы по армированию пола и устройство стяжки пола технического этажа, ведутся работы по усилению колонн и монтажу металлических балок, начаты работы по устройству кровли, пишет ТАСС со ссылкой на департамент ЖКХ администрации Перми.

Напомним, 27 января в Перми обрушилось перекрытие между крышей и техническим этажом в жилом доме на улице Революции. Пострадавших нет.

Недвижимость Татарстан
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