Минниханов на этой неделе посетит Нидерланды и Данию

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на этой неделе посетит Нидерланды и Данию.

Согласно плану на неделю, опубликованному пресс-службой президента РТ, завтра у Минниханова запланирован рабочий визит в Нидерланды. На следующий день, 3 апреля, президент РТ должен посетить Данию.

Напомним, что в эти выходные Рустам Минниханов находился с рабочим визитом в Бахрейне. Там он посетил Международный инвестиционный парк Бахрейна, где ознакомился с деятельностью площадки и компаниями-резидентами. Также президент РТ провел встречу с шейхом Хамадом бен Ибрахимом Аль Халифой.