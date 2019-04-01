Шамиль Газизов — о матче ЦСКА — «Уфа»: «Это было не спасение, а вера до последнего»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал матч башкирского клуба с ЦСКА (2:2), а также дебют главного тренера команды Вадима Евсеева.

— Это не спасение, а вера до последнего, на определенном этапе нам должно было повезти. До этого было много моментов, когда было что-то не так. Сегодня все сложилось, команда все равно верила и шла вперед.

За это я благодарен команде и тренеру, он сделал правильные замены, мы на правильном пути, — приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, что ФК «Уфа» вырвал ничью (2:2) в выездном матче с ЦСКА, забив на 87 и 93 минутах матча. После 21 тура уфимцы идут на 15-м месте, имея в активе 17 очков. В следующем туре, 7 апреля, подопечные Евсеева сыграют дома против «Ростова».