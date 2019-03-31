«Уфа» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ФК «Уфа» умудрился вырвать ничью в выездном матче с московским ЦСКА. Матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счетом 2:2.

В составе армейцев голы забили Никола Влашич (25-я минута) и Федор Чалов (64), у гостей отличились Ловро Бизяк (87) и Сильвестр Игбун (90+3). Чалов продолжает возглавлять гонку снайперов чемпионата, в его активе 11 мячей.

«Уфа» провела первый матч под руководством Вадима Евсеева, который 27 марта сменил на посту главного тренера уфимской команды Дмитрия Кириченко.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 21 матча. «Уфа» идет на 15-м месте, имея в активе 17 очков.

В следующем матче 6 апреля ЦСКА в гостях сразится со столичным «Спартаком», а уфимский клуб днем позднее на домашнем поле сыграет против «Ростова».