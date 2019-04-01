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В Казани предложили ввести штрафы для грузовиков, вываливающих мусор на контейнерых площадках

11:48, 01.04.2019
В Казани предложили ввести штрафы для грузовиков, вываливающих мусор на контейнерых площадках
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Начальник Центрального территориального управления Министерства экологии Татарстана Петр Королев предложил ввести отвественость для владельцев грузовиков, вывозящих мусор на контейнерные площадки.

По его словам, эти площадки быстрое переполняются из-за того, что грузовики складируют мусор на них, а не вывозят его.

«Ответственность за вывоз грузовыми автомобилями отходов на контейнерные площадки федеральным законодательством не предумотрена, мы просим внести попавки в правила благоустройства Казани», — обратился к руководству города Петр Королев.

Ранее «Реальное время» писало, что количество мест несанкционированного размещения отходов в Казани сократилось. В 2018 году – инспекторами было выявлено 879 свалок против 1203 в 2017 году.

ОбществоВласть Татарстан
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