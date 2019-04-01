В Казани предложили ввести штрафы для грузовиков, вываливающих мусор на контейнерых площадках

Начальник Центрального территориального управления Министерства экологии Татарстана Петр Королев предложил ввести отвественость для владельцев грузовиков, вывозящих мусор на контейнерные площадки.

По его словам, эти площадки быстрое переполняются из-за того, что грузовики складируют мусор на них, а не вывозят его.



«Ответственность за вывоз грузовыми автомобилями отходов на контейнерные площадки федеральным законодательством не предумотрена, мы просим внести попавки в правила благоустройства Казани», — обратился к руководству города Петр Королев.

Ранее «Реальное время» писало, что количество мест несанкционированного размещения отходов в Казани сократилось. В 2018 году – инспекторами было выявлено 879 свалок против 1203 в 2017 году.