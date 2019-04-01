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Президент Татарстана обсудил с представителями Первого канала проведение в Казани детского фестиваля

11:19, 01.04.2019
Президент Татарстана обсудил с представителями Первого канала проведение в Казани детского фестиваля
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Доме Правительства РТ провел встречу с гендиректором ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть» Алексеем Ефимовым.

Предметом беседы стало проведение в Казани детского фестиваля-праздника «Главные герои». В рамках него планируется организовать костюмированный карнавал, концерт, различные мастер-классы для детей, викторины и спортивные игры.

Кроме того, в Казани должно пройти вручение ежегодной национальной детской премии «Главные герои», передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в минувшие выходные Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Бахрейн. В столице государства Манаме Минниханов посетил Международный инвестиционный парк Бахрейна, где ознакомился с деятельностью площадки и компаниями-резидентами. Также президент РТ провел встречу с шейхом Хамадом бен Ибрахимом Аль Халифой.

ОбществоВласть Татарстан
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