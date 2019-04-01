В Госдуме РФ вновь обсудят судьбу закона о хостелах

«Единая Россия» намерена продлить работу согласительной комиссии по закону о запрете хостелов в жилых домах. Об этом заявил глава фракции, вице-спикер Сергей Неверов.

По его словам, решение по дате вступления закона в силу не было принято, поэтому есть время для выработки конструктивного итога для данного вопроса.

«Уверен, что мы выйдем на решение, в котором будут учтены и права жильцов, страдающих от соседства с хостелами, и людей, уже забронировавших места в хостелах на летний период», — цитирует Неверова «Парламентская газета».

Предложение по продлению обсудят на заседании Совета Думы 1 апреля.

Напомним, закон о запрете гостиничных услуг в жилых помещениях был принят Госдумой 6 марта и отклонен Советом Федерации 13 марта. Накануне Совфед предложил отложить вступление в силу закона о хостелах до 1 октября, чтобы «бизнес успел подстроиться под новые условия».