СМИ: хакеры взломали телефон самого богатого человека в мире для Саудовской Аравии

Фото: flickr.com / James Duncan Davidson

Телефон основателя Amazon Джеффа Безоса взломали хакеры, работавшие на власти Саудовской Аравии. Это было сделано из-за подробного освещения темы убийства журналиста Джамаля Хашокджи газетой The Washington Post, принадлежащей Безосу.

С таким заявлением выступил Гэвин де Бекер, нанятый Безосом для расследования утечки его переписки, передает The Daily Beast.

«Наши следователи и несколько экспертов с большой степенью уверенности пришли к заключению, что доступ к телефону и личной информации Безоса получила Саудовская Аравия», — приводит издание слова специалиста по кибербезопасности.

Однако де Бекер подчеркнул, что не знает, как СМС-переписка главы Amazon и его приватные фотографии попали к изданию National Enquirer.

Напомним, что National Enquirer опубликовал личную переписку Безоса с его подругой, после того как самый богатый человек мира объявил о разводе с женой. Посл того, как Безос пообещал выяснить откуда журналисты получили доступ к этой переписке, издание пригрозило опубликовать еще и интимные фотографии бизнесмена.