МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 1 апреля

ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 23 часов 31 марта до 11 часов 1 апреля.

По данным Гидрометцентра РТ, ночью и в первой половине дня местами по республике и в Казани ожидается туман, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане облачная погода. Возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами порывы до 15—20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +3°С до +8°С.