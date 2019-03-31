В Приморье нашли мертвым сбежавшего из части солдата-срочника
В лесном массиве обнаружили тело 18-летнего военнослужащего из Магнитогорска Станислава Куземы, который сбежал из воинской части в Уссурийске.
По информации Znak.com, инцидент произошел 30 марта.
В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) рассказали, что командование с правоохранительными органами проводят проверку по факту смерти военнослужащего.
«По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате суицида», — передает информацию пресс-службы ТАСС.
На днях в Тверской области из воинской части сбежал солдат с оружием и патронами. Позже его тело нашли в одном из заброшенных зданий. По предварительной информации, дезертир покончил с собой.Происшествия
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