В Приморье нашли мертвым сбежавшего из части солдата-срочника

В лесном массиве обнаружили тело 18-летнего военнослужащего из Магнитогорска Станислава Куземы, который сбежал из воинской части в Уссурийске.

По информации Znak.com, инцидент произошел 30 марта.

В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) рассказали, что командование с правоохранительными органами проводят проверку по факту смерти военнослужащего.

«По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате суицида», — передает информацию пресс-службы ТАСС.

На днях в Тверской области из воинской части сбежал солдат с оружием и патронами. Позже его тело нашли в одном из заброшенных зданий. По предварительной информации, дезертир покончил с собой.