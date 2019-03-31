Госдума РФ в весеннюю сессию примет поправки об облегчении госзакупок в сфере культуры

Госдума РФ планирует в ходе весенней сессии принять законопроект, который упростит процедуру госзакупок в отношении учреждений культуры.

Советник по связям со СМИ председателя ГД Анастасия Кашеварова рассказала, что в результате значительно облегчится конкурсная процедура, которая касается творческих процессов, сократится количество конкурсных процедур.



Кроме того, в весеннюю сессию будут рассмотрены изменения, совершенствующие всю сферу госзакупок, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Добавим, что согласно концепции законопроекта «О культуре», действие документа не будет распространяться на творческую деятельность российских учреждений культуры.