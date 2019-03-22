Закон о госзакупках не коснется творческой деятельности в России

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Действие закона о госзакупках не затронет творческую деятельность российских учреждений культуры. Об этом говорится в концепции законопроекта «О культуре».

В концепции указано, что основная деятельность учреждений культуры делится на две части: творческую (профессиональную) и общехозяйственную. При этом первая часть не будет подпадать под действие 44 Федерального закона о госзакупках, а вторая реализуется на общих основаниях, передает ТАСС.

Ранее Счетная палата РТ выявила нарушения на 24,9 млн рублей в учебных заведениях Минкульта республики. В результате были составлены шесть протоколов об административных правонарушениях.