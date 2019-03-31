Руководство движения «Открытая Россия» приняло решение о самоликвидации

Председатель движения «Отрытая Россия» Андрей Пивоваров сообщил о его ликвидации. Такое решение было принято на прошедшей конференции.

Движение связано с общественными организациями Михаила Ходорковского. Прокуратура признавала деятельность этих организаций нежелательной.

По словам уже экс-председателя движения Пивоварова, в организации не признают обвинений в нежелательности, но ликвидацией надеются снять претензии с участников движения, передает «РИА Новости».

Напомним, что в январе в России было заведено первое уголовное дело об участии нежелательной организации и касалось как раз «Открытой России». Среди фигурантов дела оказалась и юрист из Казани Эльза Нисанбекова.