Талисманы-маскоты «Салавата Юлаева» и «Авангарда» записали видеообращения друг другу

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Талисман «Салавата Юлаева» не будет работать на втором матче финала Восточной конференции против «Авангарда» в Балашихе, сообщает официальная группа уфимского клуба Вконтакте.

— Появилась информация о приглашении наших маскотов на матч в Балашихе 31 марта. К сожалению, не можем принять данное предложение, поскольку обязаны согласовывать участие маскотов в гостевых играх с хозяевами арены.

После нашего официального обращения к ХК «Авангард» мы получили исчерпывающий ответ от Президента омского клуба, в котором нашим талисманам было отказано в участии на матчах плей-офф в Балашихе, — говорится в сообщении клуба.

После этого письма маскот омского клуба Ястреб пригласил талисманов «Салавата Юлаева» Салаватика и Юлая на игру в Балашиху. В своем обращении он сообщил, что готов оплатить маскотам уфимской команды билеты:

– Салават и Юлай! Привет вам от «Авангарда». Я привык быть единственным зверем в Балашихе, но посмотрел западный финал и понял, что вместе – веселее! Очень хочу увидеть вас здесь, на матче. Приезжайте 31 марта, билеты за мой счет. Устроим настоящий танцевальный баттл. Кони будут завидовать! Собирайте чемоданы, я жду!



Талисман-куница Салаватик записал ответное видеообращение:

— Привет, Ястреб. Я сначала расстроился, когда вы отказали. Но потом вспомнил, что вы сами в Балашихе на птичьих правах. И поэтому не обижаюсь. «Уфа-арена» — наш дом, поэтому приезжай лучше ты к нам 2 и 4 апреля. Я все согласовал. Будем пить кумыс, есть чак-чак и смотреть классный хоккей. Танцевальный баттл: раунд!

Напомним, что второй матч серии состоится в Балашихе 31 марта. Игры в Уфе пройдут 2 и 4 апреля. В первой встрече серии омский клуб одержал победу со счетом 4:3, забросив победный гол в овертайме.