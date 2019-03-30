В Казани пройдут съемки триллера об Иване Грозном

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Кинокомпания Central Partnership проведет в Казани съемки фильма ужасов, посвященного Ивану Грозному. В основу ленты создатели намерены заложить тайны и легенды о первом русском царе.

«Запускаемый проект — уникальное соединение фактуры русского Средневековья: боярские палаты, низкие своды, всполохи огней и любимый зрителями во всем мире жанровый аттракцион», — приводятся на сайте компании слова продюсера фильма Ивана Капитонова.

Кроме Казани картина будет сниматься в Москве и Александровской слободе.

Капитонов вместе со Святославом Подгаевским уже известны такими лентами, как «Невеста», «Яга. Кошмар темного леса», «Вдова», «Русалка. Озеро мертвых».

Режиссер проекта и исполнители главных ролей будут объявлены позднее.