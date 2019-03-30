Первый полет Ил-112В назвали успешным

В ПАО «Ильюшин» назвали успешным первый полет легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Гендиректор предприятия Алексей Рогозин напомнил, что самолет является первым за постсоветский период собранным «с нуля».

Рогозин подчеркнул, что 100% узлов и агрегатов самолета — российского производства, большая часть из них создана структурами Госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

Так, двигатели созданы «Объединенной двигателестроительной корпорацией» (ОДК). В сфере ответственности холдинга КРЭТ — система автоматизированного управления, а «Технодинамика» разработала для самолета шасси, элементы гидравлики и систему электроснабжения.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит 2,2 млрд рублей ОДК для производства Ил-114.