Медведев одобрил выделение на производство Ил-114 более 2 млрд рублей

Правительство РФ выделит 2,2 млрд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на капвложения в объекты производства Ил-114-300. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Подписанным постановлением ПАО «OAK» предоставляются бюджетные инвестиции в размере 2,22 млрд рублей в целях последующего предоставления взносов в уставные капиталы его дочерних обществ — АО «Авиастар-СП», АО «РСК «МиГ»» и ПАО «ВАСО», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что суммарная мощность, подлежащая вводу в эксплуатацию, составит более 8,5 тыс. кв. м производственных площадей. Ввести в эксплуатацию необходимо до 2021 года.

OAK ведет разработку пассажирского турбовинтового самолета Ил-114-300, предназначенного для перевозки до 70 пассажиров или до 7 тонн грузов на региональных авиалиниях. Постройка первого опытного образца самолета Ил-114-300 запланирована на 2019 год, а начало серийных поставок — на 2022 год. Этими самолетами планируется замещать импортные воздушные суда аналогичного класса и устаревшие отечественные самолеты, производство которых прекращено.