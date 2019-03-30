Тренерский штаб тольяттинской «Лады» отправлен в отставку в полном составе

Руководство тольяттинской «Лады» приняло решение отправить в отставку весь тренерский штаб клуба, который включал пять человек.



— Учредителем хоккейного клуба «Лада» по итогам сезона «ВХЛ — Кубка Шелкового пути»-2018/19 было принято решение отправить в отставку тренерский штаб в полном составе. Руководство благодарит Анатолия Емелина, Аркадия Андреева, Александра Нестерова, Дмитрия Курошина и Сергея Медведева за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере, — сообщается на официальном сайте клуба.



Отметим, что по итогам регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги тольяттинская команда заняла пятое место, набрав 79 очков в 56 матчах. В плей-офф «Лада» завершила выступление после первого раунда, проиграв красноярскому «Соколу» со счетом 1-3 в серии.