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МЧС предупредило жителей Татарстана о метели, сильном ветре и тумане 31 марта

12:56, 30.03.2019
МЧС предупредило жителей Татарстана о метели, сильном ветре и тумане 31 марта
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 18 часов 30 марта до 18 часов 31 марта.

По данным Гидрометцентра РТ, ночью местами по республике и в Казани ожидается метель, усиления юго-западного ветра порывами до 15—20 м/с. Днем возможен туман, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют осадки в виде снега и дождя. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—20 м/с. Температура воздуха в дневные часы составит от -1°С до +4°С.

Общество Татарстан
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