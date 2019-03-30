МЧС предупредило жителей Татарстана о метели, сильном ветре и тумане 31 марта

ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 18 часов 30 марта до 18 часов 31 марта.

По данным Гидрометцентра РТ, ночью местами по республике и в Казани ожидается метель, усиления юго-западного ветра порывами до 15—20 м/с. Днем возможен туман, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют осадки в виде снега и дождя. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—20 м/с. Температура воздуха в дневные часы составит от -1°С до +4°С.