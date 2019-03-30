Синоптики Татарстана прогнозируют метель и температуру не выше +4°С

Сегодня, 30 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Утром возможны прояснения. По прогнозам метеорологов, в республике пройдет снег и дождь. Местами ожидается метель.

Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15-20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха может колебаться от -1°С до +4°С. В Казани этот показатель составит от 0°С до +3°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от -1°С до +2°С.

На дорогах гололедица, местами сильная.

Накануне в МЧС уже предупредили жителей Татарстана о метели и сильном ветре, прогнозируемых на субботу.