Правительство РФ поручило ведомствам провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Правительство РФ поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.

На сайте кабмина сообщается, что ведомства должны отчитаться о результатах мониторинга до 26 апреля 2019 года.

При необходимости они должны представить предложения по недопущению существенного роста цен на авиабилеты и топливо.

Вице-премьерам Максиму Акимову и Дмитрию Козаку поручено обеспечить координацию указанной работы.



Ранее президент РФ Владимир Путин усомнился в справедливости формирования цен на авиабилеты. Глава государства также предложил подумать о расширении категорий населения, а также направлений, для которых государство выделяет субсидию.