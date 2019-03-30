В Татарстане начался капитальный ремонт в 19 многоквартирных домах

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов рассказал, что на сегодня в республике начался капитальный ремонт в 19 многоквартирных домах.

По словам Фролова, в 2019 году в рамках капитального ремонта многоквартирных домов запланированы работы на 936 объектах.

Также первый замглавы Минстроя РТ сообщил о планах по капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы и объектов сельского хозяйства. Работы будут проводится по 14 программам.

Кроме того, в Татарстане в рамках программы по формированию комфортной городской среды планируется создать 63 объекта, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на капитальный ремонт 234 многоквартирных домов Казани выделено 1,8 млрд рублей.