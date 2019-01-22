IAAF допустила 42 российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе

Фото: ru.wikipedia.org / Erik van Leeuwen

Международная федерация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 42 российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2019 году.

Теперь спортсменам для участия в турнирах нужно получить официальное согласие организаторов.



Среди 42 легкоатлетов, чьи заявки были одобрены IAAF, чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене (на постере) и чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.

Напомним, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноября 2015 года после публикации доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. С тех пор российские спортсмены, получившие допуск от IAAF, выступают на международных соревнования под нейтральным флагом.

4 декабря прошлого года совет IAAF продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики.