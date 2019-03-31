«Автостат» составил топ-10 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России

Рейтинг самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России в 2018 году возглавил возглавил KIA Rio X-Line. Об этом говорится в исследовании «Автостата».

По данным аналитического агентства, за прошлый год на российском рынке было реализовано 40,7 тыс. автомобилей KIA Rio X-Line, что в 2,2 раза больше, чем в 2017-м. Второе место с показателем 37,4 тыс. авто (+11% к 2017 году) занимает LADA Granta.

Отметим, что в топ-5 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России вошли Skoda Rapid (35,1 тыс. авто;+19%), LADA XRAY (34,8 тыс. авто; +5%) и Renault Sandero (31,6 тыс. авто; +5%).

В первую десятку списка также попали Skoda Octavia, KIA Ceed, Ford Focus, KIA Picanto и Datsun mi-DO.

Всего в 2018 году в России было куплено 246,3 тыс. новых легковых автомобилей в кузовах «хэтчбек» и «лифтбек», что на 18% больше, чем в 2017 году.

Напомним, что, по данным «Автостата», самыми популярными седанами в России в 2018 году были Hyundai Solaris, Lada Granta и Lada Vesta.