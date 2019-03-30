Российские торговые сети и поставщики разработали «дорожную карту» по саморегулированию

Российские торговые сети и поставщики разработали «дорожную карту» развития саморегулирования в ретейле до 2021 года. Об этом сообщила гендиректор «Магнита» Ольга Наумова.

По ее словам, «дорожная карта» включает в себя четыре этапа. Первый этап предполагает перезапуск кодекса добросовестных практик в существующей редакции. Кроме того, ретейлеры и поставщики планируют обновить кодекс и подготовить его новую версию, передает finmarket.ru.

Ранее ретейлеры заявили, что введение ограничения на продажи алкогольных напитков с 21 года может привести к росту нелегальных продаж. Это в свою очередь может способствовать распространению контрафакта.