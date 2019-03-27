Британские ученые заявили о смертельной опасности сидячего образа жизни

Каждый десятый человек умирает из-за сидячего образ жизни. Такой вывод сделали ученые из университета Белфаста (Великобритания).

Согласно данным экспертов, малоподвижный образ жизни ведет к болезням сердечно-сосудистой системы и может спровоцировать диабет. Также из-за гиподинамии появляется ожирение и высокий уровень холестерина, пишет Journal of Epidemiology & Community Health.

Исследование проводилось на основе информации Всемирной организации здравоохранения, а также Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Сообщается, что в Великобритании из-за малоподвижного образа жизни ежегодно умирают 70 тысяч человек.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему вреден «пассивный алкоголизм».