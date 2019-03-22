В Гидрометцентре РТ заявили, что в Татарстане продолжается потепление климата

Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь на пресс-конференции заявил, что в Татарстане продолжает расти среднегодовая температура.

В прошлом году она превысила норму на 0,7 градуса, до +4 градусов, и, как отметил Гоголь, эта тенденция сохраняется.

Скорость роста среднегодовой температуры с 1951 года по настоящее время составляет 0,32 градуса за десять лет. С середины 1970-х годов, по словам главы Гидрометцентра, началось более интенсивное потепление — до 0,5 градуса за десятилетие, пишет «Татар-информ».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд представил первый вероятностный прогноз погоды с апреля по сентябрь.



В среднем по России температурный фон будет около и выше нормы, но с отдельными отклонениями.