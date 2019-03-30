Lexus может представить премиальный минивэн в Шанхае

Фото: пресс-служба Lexus

Японский автопроизводитель Lexus анонсировал премьеру неназванной модели «нового уровня» автосалоне в Шанхае. СМИ полагают, что речь может идти о премиальном минивэне Toyota Alphard.

Судя по единственному изображению, новинка получит веретенообразную решетку радиатора и узкие фары, пишет motor.ru.

Ранее президент филиппинского офиса Lexus публично заявил, что в линейке премиальной марки появится минивэн. Произойдет это в 2019-м. Кроме того, в Китае компания уже зарегистрировала новые обозначения LM350 и LM300h, которые не характерны ни для седанов, ни для кроссоверов.

Минивэны получат двигатели объемом 3,5л и 2,5л (гибридный) мощностью 301 и 197 лошадиных сил.