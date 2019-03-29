СМИ: советник Трампа потребовал от ФРС понизить ставку

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) США немедленно понизить базовую процентную ставку. Он считает, что ставка должна быть опущена на 50 базисных пунктов.

Он желает, чтобы ставка опустилась ниже 2%, передает CNBC. Сейчас базовая ставка установлена на уровне 2.25%2.50%.

На прошлой неделе ФРС США по итогам заседания своего руководства сообщила, что процентная ставка не будет повышаться в нынешнем и 2021 году. Соответствующие планы у ФРС есть лишь на 2020 год. Финрегулятор указал, что будет проявлять терпение в своих решениях, касающихся базовой процентной ставки, в свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления.