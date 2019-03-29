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Главбух Минспорта Чувашии пыталась уничтожить документы после

20:54, 29.03.2019
Главбух Минспорта Чувашии пыталась уничтожить документы после
Фото: google.com/maps / скриншот

Министерство спорта Чувашии сообщило о попытке уничтожить ряд документов. Утверждается, что вынести бумаги пыталась начальник финансово-экономического отдела Вера Яковлева.

Отмечается, что главный бухгалтер Минспорта была заподозрена в ряде коррупционных нарушений. Кроме того, она оплачивала личный мобильный номер за счет бюджета, сообщает пресс-служба министерства.

«После возбуждения уголовного дела в рамках осуществления внутриведомственного контроля сотрудниками подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений Минспорта Чувашии во взаимодействии с правоохранительными органами 26.03.2019 пресечены действия по уничтожению и сокрытию бухгалтерских документов, хранившихся в финансово-экономическом отделе министерства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушения обнаружило подразделение по профилактике коррупционных нарушений. Материалы проверки были переданы правоохранителям.

ОбществоВласть
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