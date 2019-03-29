В МИД может появиться департамент международной информационной безопасности

Министерство иностранных дел России предложило создать в центральном аппарате новый департамент, который займется вопросами международной информационной безопасности (МИБ).

Согласно проекту указа президента РФ, департамент должен возглавить специальный представитель российского лидера по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности.

Согласно проекту, министерство будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики РФ в области МИБ, включая «противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в военно- политических, террористических и других преступных целях, соответствующую деятельность международных организаций и форумов, а также в двустороннем формате, международно- политические аспекты проблематики использования сети интернет и управления ей».