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Бастрыкин будет проводить регулярные личные приемы бизнесменов

17:25, 29.03.2019
Бастрыкин будет проводить регулярные личные приемы бизнесменов
Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел первый личный прием предпринимателей. На нем побывали бизнесмены из Ставропольского края, Ростовской, Амурской и Нижегородской областей.

После приема председатель СК дал ряд поручений руководителям территориальных следственных органов и призвал сотрудников ведомства уделять вопросам защиты прав предпринимателей должное внимание.

В дальнейшем Бастрыкин будет принимать представителей бизнес-сообщества регулярно, сообщает пресс-служба Следкома.

Ранее в Следственном комитете РФ начала работать телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес.

ОбществоВласть
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