Бастрыкин будет проводить регулярные личные приемы бизнесменов
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел первый личный прием предпринимателей. На нем побывали бизнесмены из Ставропольского края, Ростовской, Амурской и Нижегородской областей.
После приема председатель СК дал ряд поручений руководителям территориальных следственных органов и призвал сотрудников ведомства уделять вопросам защиты прав предпринимателей должное внимание.
В дальнейшем Бастрыкин будет принимать представителей бизнес-сообщества регулярно, сообщает пресс-служба Следкома.
Ранее в Следственном комитете РФ начала работать телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес.
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