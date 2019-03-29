Медведев впервые прокомментировал дело Михаила Абызова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказался, что ничего не знает о коммерческой деятельности экс-министра Михаила Абызова по вопросам Открытого правительства, сообщает РБК.

Об этом он рассказал, отвечая в прямом эфире на вопросы пользователей сети «ВКонтакте». В тоже время Медведев подчеркнул, что слышал о том, что у Абызова был конфликт с кредиторами.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей. Один из адвокатов Абызова, Алексей Кирсанов, рассказал, что они попросили изменить меру пресечения на домашний арест или залог. Он добавил, что сумма предлагаемого за освобождение экс-министра залога не изменилась и составляет 1 млрд рублей.