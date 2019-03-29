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Происшествия

Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест

10:57, 29.03.2019 1
Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.

Один из адвокатов Абызова Алексей Кирсанов рассказал, что они попросили изменить меру пресечения на домашний арест или залог.

Он добавил, что сумма предлагаемого за освобождение экс-министра залога не изменилась и составляет 1 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно о задержании Михаила Абызова. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

Вчера Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства до 25 мая. Абызов будет содержаться в СИЗО №2 ФСИН России (Лефортово).

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:38
    Сколько надо украсть, что бы 1 млрд. рублей не было жалко? Когда предлагают в залог огромные деньги, то явно хотят "навострить лыжи".
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