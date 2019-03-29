Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест

Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.

Один из адвокатов Абызова Алексей Кирсанов рассказал, что они попросили изменить меру пресечения на домашний арест или залог.

Он добавил, что сумма предлагаемого за освобождение экс-министра залога не изменилась и составляет 1 млрд рублей, передает «Интерфакс».



Ранее стало известно о задержании Михаила Абызова. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.



Вчера Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства до 25 мая. Абызов будет содержаться в СИЗО №2 ФСИН России (Лефортово).