21 тысяча домохозяйств Удмуртии по-прежнему смотрят аналоговое телевидение

За две недели до отключения аналогового телевещания в Удмуртии 21 тысяча домохозяйств до сих пор не перешли на цифровое эфирное ТВ. Это 3,6% от общего количества домохозяйств республики, рассказал первый заместитель министра информатизации и связи УР Михаил Фоминов.

«Мы принимаем все усилия для того, чтобы этот показатель сократить. Чтобы активизировать процесс перехода, мы создали группу волонтеров, более 350 человек помогают жителям Удмуртии подключать цифровое телевидение. Утверждено постановление правительства Удмуртской Республики о помощи гражданам, оказавшимся вне зоны приема цифрового эфирного вещания, для приобретения спутникового оборудования. Компенсация достигает 4,5 тыс. рублей на одно домохозяйство. На компенсации в бюджете республики запланировано 10 млн рублей», — сообщил Михаил Фоминов.

В Удмуртии строительство объектов сети цифрового эфирного наземного телевизионного вещания завершено в 2017 году. К декабрю 2018 года охват населения Удмуртии цифровым телевещанием составил 99,27%, сообщает пресс-служба главы и правительства УР. С 15 апреля 2019 года в Удмуртии отключается аналоговое вещание.

18 марта ведомство запустило горячую линию по переходу на цифровое телевидение, за первый день поступило более 300 звонков граждан, а всего за время работы линии — более 1 300.

