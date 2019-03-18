В 2018 году операционная прибыль «Татнефти» составила 340 млрд рублей

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По итогам 2018 года операционная прибыль «Татнефти» составила 340 млрд рублей.

Как сообщил замгендиректора по стратегическому развитию компании Нурислам Сюбаев, в случае реализации стратегии развития «Татнефти» до 2030 года операционная прибыль увеличится с 340 млрд рублей в 2018 году до 519 млрд рублей к 2030 году. Суммарно операционная прибыль за 2018—2030 годы составит 5,5 трлн рублей, инвестиции — 1,2 трлн рублей, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в январе — феврале 2019 года группа «Татнефть» добыла 4,8 млн тонн нефти. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 3,6%.