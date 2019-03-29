Четыре VPN-сервиса отказались от сотрудничества с Роскомнадзором

Сервисы OpenVPN, VyprVPN и VPN Unlimited не станут сотрудничать с Роскомнадзором и присоединяться к реестру запрещенных сайтов, сообщают «Ведомости».

Кроме того, об отказе вступать в реестр уже заявлял сервис TopGuard, подчеркнув, что компания избавилась от серверов в Санкт-Петербурге и Москве, также сервис не будет раскрывать информацию российским властям.

Напомним, ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил владельцам десяти VPN-сервисов требования подключиться к единому реестру запрещенной в России информации для фильтрации трафика. Сервисы обязаны подключаться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), или же они будут заблокированы, пишут «Ведомости» со ссылкой на Роскомнадзор.