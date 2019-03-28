Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к реестру запрещенных сайтов

Роскомнадзор направил владельцам десяти VPN-сервисов требования подключиться к единому реестру запрещенной в России информации для фильтрации трафика.

Сервисы обязаны подключаться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), или же они будут заблокированы, пишут «Ведомости» со ссылкой на Роскомнадзор.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Google выплатила штраф в размере 500 тыс. руб., вынесенный Роскомнадзором за отказ присоединиться к российской Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).