«Рубин» погасил задолженность перед Гекденизом Караденизом

Казанский «Рубин» погасил долги по зарплате перед экс-полузащитником команды Гекденизом Караденизом. Об этом ТАСС сообщает, ссылаясь на пресс-службу «Рубина».

«Все выплатили, дело закрыто», — сообщили в пресс- службе.

Напомним, в феврале нынешнего года Карадениз обратился в Российский футбольный союз с жалобой на «Рубин» по поводу долга по зарплате.



Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. В составе казанцев он стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России 2012 года, а также двукратным обладатель Суперкубка России (2010, 2012).

В мае 2018 года турок объявил о завершении карьеры.