ТПП предложила создать единый реестр требований к бизнесу на всех уровнях власти

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ выступила с предложением создать единый реестр требований к бизнесу на всех уровнях власти. Об этом заявил президент ТПП РФ Сергей Катырин.

По его мнению, единый реестр требований позволит уменьшить число надзорных функций, в том числе поможет исключить дублирование, а также наведет порядок в проверяемых требованиях и оптимизирует структуру контрольных ведомств.

«В рамках «регуляторной гильотины» считаю целесообразным провести работу не только по систематизации и сокращению проверяемых требований, а также по созданию единого государственного реестра таких требований на всех уровнях власти: федеральном, региональном и муниципальном», — цитирует ТАСС Катырина.

В ближайшее время ТПП приступит к обсуждению нововведений со всеми государственными органами, которые занимаются вопросами нормотворчества.

Напомним, ранее президентом ТПП Башкирии был избран Тимур Хакимов.