Зампред правительства Хабаровского края написала заявление об увольнении

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина решила покинуть пост по собственному желанию.

В настоящее время она находится в отпуске с последующим увольнением с 1 апреля. По словам представителя краевого правительства, претензий к ее работе на этой должности не было, сообщает «РИА Новости».

До назначения в правительство Хабаровского края Пудовкина возглавляла постоянный комитет краевой думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.



Ранее сообщалось, что в отношении руководителя организации-лесопользователя Александра Пудовкина возбуждено уголовное дело по статьям «мошенничество» и «пособничество в превышении должностных полномочий». По информации СМИ, он является бывшим супругом Натальи Пудовкиной.

Следствие считает, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета более 1 млрд рублей субсидий, а экс-зампред правительства Хабаровского края Василий Шихалев оказал ему протекцию. По этому делу в правительстве края проходили обыски.

Напомним, что накануне суд отправил под домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. В отношении экс-губернатора возбуждено уголовное дело о хищении денег у «Роснефти».