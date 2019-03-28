Суд отправил под домашний арест экс-главу Хабаровского края

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Мера пресечения назначена до 27 мая.

«Удовлетворить ходатайство Следственного комитета об избрании меры пресечения в отношении Виктора Ишаева и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц и 29 суток — до 27 мая 2019 года», — приводит RNS слова судьи.

Напомним, что в отношении экс-губернатора возбуждено уголовное дело о хищении денег у «Роснефти». По версии Следкома, Ишаев добился от компании заключения контракта по завышенной аренде помещения для регионального представительства. Ведомство требовало отправить бывшего чиновника именно под домашний арест.