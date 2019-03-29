В США в автокатастрофе погибли музыканты рок-группы Her's
Музыканты британской рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США.
Инцидент произошел в Калифорнии по пути в город Санта-Ана, где у артистов должен был состояться концерт. Автомобиль в результате столкновения с пикапом загорелся, сообщает Daily Mail.
Вместе с музыкантами также погиб их тур-менеджер. Полицейские не исключают вариант, что один из водителей мог быть пьян.
Добавим, ливерпульский инди-дуэт Her's в прошлом году выпустил альбом Invitation to Her's. Эксперты называли группу одной из самых перспективных в Великобритании.
Напомним, ранее судмедэксперты установили причину смерти вокалиста The Prodigy.Происшествия
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