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В США в автокатастрофе погибли музыканты рок-группы Her's

07:28, 29.03.2019
В США в автокатастрофе погибли музыканты рок-группы Her's
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Музыканты британской рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США.

Инцидент произошел в Калифорнии по пути в город Санта-Ана, где у артистов должен был состояться концерт. Автомобиль в результате столкновения с пикапом загорелся, сообщает Daily Mail.

Вместе с музыкантами также погиб их тур-менеджер. Полицейские не исключают вариант, что один из водителей мог быть пьян.

Добавим, ливерпульский инди-дуэт Her's в прошлом году выпустил альбом Invitation to Her's. Эксперты называли группу одной из самых перспективных в Великобритании.

Напомним, ранее судмедэксперты установили причину смерти вокалиста The Prodigy.

Происшествия
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