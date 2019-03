В США в автокатастрофе погибли музыканты рок-группы Her's

Музыканты британской рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США.

Инцидент произошел в Калифорнии по пути в город Санта-Ана, где у артистов должен был состояться концерт. Автомобиль в результате столкновения с пикапом загорелся, сообщает Daily Mail.

Вместе с музыкантами также погиб их тур-менеджер. Полицейские не исключают вариант, что один из водителей мог быть пьян.

Добавим, ливерпульский инди-дуэт Her's в прошлом году выпустил альбом Invitation to Her's. Эксперты называли группу одной из самых перспективных в Великобритании.

