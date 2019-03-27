Порошенко считает Путина своим главным политическим оппонентом

Президент Украины Петр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина своим главным оппонентом. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По его словам, многие политики бояться признать или стыдятся произнести данный факт, но выбор всегда остается один — «или за Украину, или за Россию».

«Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать. Моим оппонентом является Путин», — подчеркнул он.

Своим основным союзником Порошенко считает украинский народ.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Россия пытается парализовать работу киевского метро.