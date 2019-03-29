ФСБ прослушивала Абызова в течение двух лет

Экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова перед арестом прослушивали два года.

Вошедшие в материалы дела расшифровки телефонных разговоров между Абызовым и другим фигурантом, экс-руководителем бизнес-группы RU-COM Николаем Степановым датируются 2017—2019 годами, пишет РБК со ссылкой на источник.

Уточняется, что на материалах телефонных переговоров строится версия следствия о преступном сообществе экс-министра.

Напомним, Михаил Абызов, обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве, был отправлен под арест до 25 мая. Этот же срок содержания под стражей суд избрал и остальным фигурантам.

Предполагаемым участникам преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы.