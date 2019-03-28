В Казани задержали активистку движения против МСЗ
Сегодня вечером в Казани полиция задержала активистку движения против строительства мусоросжигательного завода Веру Керпель. Задержание прошло после встречи с членами Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).
Керпель доставили в отдел полиции «Вишневский», пишет «Коммерсант».
Ранее Верховный суд РТ прекратил производство по иску жителей Осиновского сельского поселения Казани, которые оспаривали постановление кабмина о внесении изменений в генплан и решение о перезонировании участка под строительство мусоросжигательного завода.
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