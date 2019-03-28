Британские ученые обнаружили негативное влияние загрязнений воздуха на психику молодежи

Исследователи Королевского колледжа Лондона обнаружили связь между загрязненным воздухом и психическим здоровьем молодежи.

Ученые наблюдали за эмоциональным состоянием 17-летних респондентов, живущих в Англии и Уэльсе, пишет The Guardian.

Результаты показали, что молодые люди, дома которых находились в экологически более неблагоприятных районах, на 70 процентов чаще страдали от различных психических заболеваний.

Ученые обнаружили, что у подростков, проживающих в местах с повышенным уровнем оксидов азота в воздухе, гораздо чаще диагностировали паранойю и наличие «голосов в голове.

По словам экспертов, в основном данные загрязняющие вещества накапливаются в атмосфере из выхлопных газов автомобилей. Специалисты также учли и другие факторы, в том числе курение, употребление алкоголя и генетическую предрасположенность, которые могут подорвать психическое здоровье молодых людей.

Молодые люди, проживавшие в районах с высокой концентрацией подобных загрязнителей, на 45 процентов чаще страдали различными психическими расстройствами.