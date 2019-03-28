ФАС возбудила дело в отношении Фонда социального страхования по РТ

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Татарстану возбудило дело в отношении регионального Фонда социального страхования (ФСС).

Антимонопольщики заподозрили ФСС в заключении порядка 100 договоров в обход конкурсных процедур. По данным ФАС, в 2016—2018 годы фонд заключил госконтракты на сумму не менее 100 тыс. рублей, при этом предмет договоров был идентичным, а сами документы подписывались в единый промежуток времени.

Например, с санаторием «Жемчужина» фонд подписали 42 договора на санаторно-курортное лечение. То есть ФСС во избежание необходимости организации и проведения торгов дробил крупные контракты на десятки небольших договоров.