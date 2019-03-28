Татарстан получит от Минприроды РФ 24,7 млн рублей на очистные сооружения
Министерство природы РФ выделит предприятиям 10 регионов более 183 млн рублей на реконструкцию и модернизацию систем очистных сооружений.
Так, Татарстан получит 24,7 млн рублей, сообщает пресс-центр федеральной целевой программы (ФЦП) «Вода России». Из Приволжского федерального округа субсидии также получат заводы Тольятти и Марий Эл.
Ранее стало известно, что особая экономическая зона «Алабуга» направит 1,5 млрд рублей на проект «Оздоровление Волги».ОбществоИнфраструктура Татарстан
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