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Татарстан получит от Минприроды РФ 24,7 млн рублей на очистные сооружения

16:35, 28.03.2019
Татарстан получит от Минприроды РФ 24,7 млн рублей на очистные сооружения
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство природы РФ выделит предприятиям 10 регионов более 183 млн рублей на реконструкцию и модернизацию систем очистных сооружений.

Так, Татарстан получит 24,7 млн рублей, сообщает пресс-центр федеральной целевой программы (ФЦП) «Вода России». Из Приволжского федерального округа субсидии также получат заводы Тольятти и Марий Эл.

Ранее стало известно, что особая экономическая зона «Алабуга» направит 1,5 млрд рублей на проект «Оздоровление Волги».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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