СМИ назвали главную причину крушения Boeing в Донбассе

Главной причиной катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году стало незакрытие Украиной воздушного пространства в зоне конфликта.

Как пишет «РИА Новости», выводы о том, что Киев не учел риски и не закрыл воздушное пространство, были приведены Советом по безопасности Нидерландов еще в октябре 2015 года.

Напомним, что Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Международная следственная группа (JIT) заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе. Президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука».

Несколько дней назад экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал, что к катастрофе самолета Boeing в Донбассе имеет отношение украинская сторона.